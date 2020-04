Le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato della sua esperienza in giallorosso. Le sue parole – VIDEO

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, sarà il protagonista di “At home“, il talk di Roma Tv. Il club giallorosso ha pubblicato un piccolo estratto sui social: «I calciatori stanno lavorando seguendo un programma specifico, controllato da Nuno Romano e Maurizio Fanchini che parlano con i giocatori tutti i giorni, ma solo così è possibile. Il club ha inviato degli attrezzi ma gli spazi in casa naturalmente sono limitati».

«Io sono orgoglioso di essere alla Roma e di far parte di questa famiglia. In questo momento sono ancora più orgoglioso, perché quello che la Roma sta facendo è per me motivo di orgoglio penso che lo sia per tutti romanisti. La Roma è più di una squadra di calcio e in questo momento si vede ancora di più. Mi piace stare qui, mi piace il club, le persone che lavorano per la Roma, i tifosi, la città: voglio restare a Roma per tanti anni».