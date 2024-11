Fonseca: «Dietro abbiamo un problema, ecco cosa ci manca; Leao? É in un ottimo momento»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo il pareggio ottenuto dai rossoneri in trasferta contro il Cagliari

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Milan contro il Cagliari. Di seguito le parole del tecnico dei rossoneri.

L’ANALISI – «Il problema del Milan oggi non è stato offensivo, ma difensivo. Grandi difficoltà sui cross del Cagliari. Mancando aggressività in questo momento, non è possibile vincere una partita contro una squadra che crossa solo e perdiamo i duelli aerei. Anche con una linea a cinque abbiamo perso i duelli aerei, abbiamo perso il 69% dei duelli aere. Difficoltà sul gioco diretto e sui cross»

PASSO INDIETRO – «Soprattutto per il risultato. Offensivamente abbiamo fatto cose buone. Facciamo qui tre gol, non possiamo pareggiare la partita. È un passo indietro, non possiamo prendere tre gol se vogliamo vincere».

IDEA CENTROCAMPO A TRE DALLA PROSSIMA – «Noi giochiamo sempre con il centrocampo a tre. Oggi abbiamo giocato con Tijji, Fofana e Chris. Il problema non è stato questo. Il problema è come abbiamo sofferto, abbiamo preso il primo gol che non possiamo prendere. È vero che è in fuorigioco, ma non possiamo prenderlo. Il secondo è pazzesco… Questa è una squadra che crossa sempre, siamo stati poco aggressivi con i singoli, non di reparto».

THEO HERNANDEZ IN DIFFICOLTA’ – «Può fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando per correggere cose che sono importanti. Ma tutta la linea difensiva può fare di più nei duelli aerei e nell’aggressività. Tutti possono fare di più».

DOPPIETTA LEAO – «È in un buon momento, sta tornando anche difensivamente. È stato sempre con la squadra, è questo il Leao che vogliamo, è un Leao decisivo».

LA PARTITA DI CAMARDA – «Non è stato facile. Ha fatto bene quello che ha fatto. Sono contento della sua prestazione».