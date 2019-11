Fonseca sulla fascia di capitano a Smalling: «Ha deciso Dzeko» – VIDEO

Conferenza stampa Fonseca: le parole dell’allenatore giallorosso in vista del match di campionato contro l’Hellas Verona

Nella conferenza stampa pre Hellas Verona, Paulo Fonseca ha parlato anche dell’episodio che ha visto coinvolto Smalling e Dzeko durante l’ultimo match di Europa League.

«Potrei dire che sono stato io a dire a Dzeko di dargli la fascia, ma non è vero. In quel momento non avevamo né Florenzi né Dzeko né Pellegrini e né Kolarov. Io era dubbioso su chi doveva essere il capitano, Edin ha deciso così e per me ha fatto bene. I giocatori sanno chi sono i leader in campo»