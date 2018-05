Formazione Danimarca 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Åge Hareide

Tanto Eriksen, ma non solo Eriksen. La Danimarca è molto di più. E potrebbe diventare la mina vagante dei Mondiali se Poulsen e Dolberg dovessero iniziare a buttarla dentro. Squadra equilibrata, quella danese, a cui il talento non manca di certo. In porta Schmeichel è ormai una certezza, in difesa Delaney e Christensen sono le punte di diamante. A centrocampo si passa anche dall’esperienza di Schone, giocatore fatto e finito che dovrà prendere per mano la Danimarca nei momenti più complicata. La base per far bene c’è. Gli ottavi di finale non sono affatto un miraggio. Ma da qui a pensare che possano ripetere il miracolo degli Europei del 1992 ce ne passa…

Ct Danimarca: Åge Hareide

Dopo quindici anni anche la Danimarca ha cambiato ct. Non c’è più Morten Olsen, ma Age Hareide, che in passato ha già portato bene alla Norvegia. Qualificazione in Russia strappata, con qualche patema d’animo. Ha dato un’impronta di gioco alla selezione danese, che non può però prescindere dal genio di Eriksen.

Formazione Danimarca 2018: i titolari ai Mondiali

DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Stryger Larsen, Christensen, Kjær, Delaney; Eriksen, Jensen, Schöne; Sisto, Poulsen, Dolberg. Commissario tecnico: Age Hareide.

Convocati Danimarca 2018: la rosa di Hareide

Portieri: K. Schmeichel (Leicester City), Ronnow (Brondby), Lossl (Huddersfield Town), Hansen (Midtjylland)

Difensori: Kjaer (Siviglia), Durmisi (Betis), P. Ankersen (FC Copenhagen), Boilesen (FC Copenhagen), M. Jorgensen (Huddersfield Town), Stryger Larsen (Udinese), Knudsen (Ipswich Town), Bjelland (Brentford), Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Christensen (Chelsea), Dalsgaard (Brentford)

Centrocampisti: Kvist (FC Copenhagen), Eriksen (Tottenham), Schone (Ajax), Delaney (Werder Brema), Pione Sisto (Celta Vigo), Mi. Jensen (Rosenborg), Lerager (Bordeaux), Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña), Hojbjerg (Southampton), Wass (Celta Vigo), Ma.Jensen (Nordsjaelland), Skov (FC Copenhagen)

Attaccanti: Bendtner (Rosenborg), N.Jorgensen (Feyenoord), Y. Poulsen (RB Lispia), Cornelius (Atalanta), Braithwaite (Bordeaux), Fischer (FC Copenhagen), Dolberg (Ajax), Zohore (Cardiff City)

Commissario tecnico: Age Hareide