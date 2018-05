Formazione Marocco 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Hervé Renard

Il Marocco è ai Mondiali dopo 20 anni! La stella della Nazionale di Hervé Renard è un ‘italiano’ adottato, ovvero Medhi Benatia, difensore della Juventus e capitano della Nazionale marocchina. Attenzione però all’astro nascente Ziyech, talento classe 1992 dell’Ajax e nel mirino dei grandi club europei. Quella marocchina non è una formazione di grande talento ma è una formazione di tutto rispetto che dovrà vedersela però con Spagna, Portogallo e Iran.

Ct Marocco: Hervé Renard

Hervé Renard ha legato la sua carriera da allenatore soprattutto alle Nazionale. Nel 2012 ha vinto la Coppa d’Africa con lo Zambia vincendo in finale contro la Costa d’Avorio. Dopo l’esperienza con la nazionale zambiana, ha sposato il progetto del Sochaux ma l’avventura in terra francese si è conclusa con una retrocessione. Dopo la delusione Sochaux, ha preso in mano la Costa d’Avorio e nel 2015 ha vinto la sua seconda Coppa d’Africa, diventando così il primo allenatore a vincere due Coppe delle Nazioni Africane con due nazionali diverse. Ci ha riprovato con il Lille ma la nuova avventura in Ligue 1 è durata pochi mesi. Guida il Marocco dal febbraio del 2016.

Formazione Marocco 2018: i titolari ai Mondiali

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Benatia, Da Costa, Dirar; S. Amrabat, Boussoufa; Harit, Belhanda, Ziyech; El Boutaibi. Commissario tecnico: Hervé Renard.

Convocati Marocco 2018: la rosa di Renard

Portieri: El Kajoui (Numancia), Bounou (Girona), Reda Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Difensori: Benatia (Juventus), Saiss (Wolverhampton), Da Costa (Basaksehir), Benoun (Raja Casablanca), Dirar (Fenerbahce), Hakimi (Real Madrid), Mendyl (Lille)

Centrocampisti: Boussoufa (Al Jazira), El Ahmadi (Feyenoord), Ait Bennasser (Caen), Amrabat (Feyenoord), Belhanda (Galatasaray), Fajr (Getafe), Harit (Schalke 04)

Attaccanti: Boutaib (Malatyaspor), Bouhaddouz (St. Pauli), El Kaabi (Renaissance Berkane), Amrabat (Leganes), Carcela (Standard Ligi), Ziyech (Ajax)

Commissario tecnico: Hervé Renard