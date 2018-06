Formazione Messico 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Juan Carlos Osorio

E’ il Messico di Juan Carlos Osorio a dover tenere alto l’onore del centro America al Mondiale di Russia 2018: el Tricolor è inserito nel gruppo F insieme a Germania, Svezia e Corea del Nord, sono dunque alte le possibilità di raggiungere la fase ad eliminazione diretta. Reduce dalla positiva avventura di Brasile 2014, terminata al primo turno ad eliminazione diretta contro l’Olanda, il Messico farà affidamento sul talento del suo reparto avanzato: da Giovani dos Santos a Carlos Vela, passando per Jesus Corona e l’eterno Chicharito Javer Hernandez.

Ct Messico: Juan Carlos Osorio

E’ il colombiano Juan Carlos Osorio a guidare la selezione messicana. Dopo una modesta avventura da calciatore, trascorso soprattutto nel Deportivo Pereira, Osorio ha iniziato la sua carriera da tecnico nel 2006 in patria con il Millionarios, per poi girovagare tra MLS (Chicago Fire e N.Y. Red Bulls) e Messico (Puebla) fino al Brasile (2015). La chiamata del Messico arriva nel novembre 2015 dopo un periodo turbolento: a luglio viene esonerato Herrera per aver aggredito un giornalista con un pugno e, dopo la parentesi di ct ad interim di Ricardo Ferretti, la FederMex ingaggia Osorio. Fin qui ha raccolto i quarti di finale della Coppa America Centenario (2016) e il quarto posto nella Confederations Cup del 2017.

Formazione Messico 2018: i titolari ai Mondiali

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Alvarez Velazquez, Ayala, Salcedo, Layun; Fabian, Hector Herrera; Vela, dos Santos, Jesus Corona; Chicharito. Allenatore: Juan Carlos Osorio.

Convocati Messico 2018: la rosa di Osorio

Portieri: Ochoa (Standard Liegi), Corona (Cruz Azul), Talavera (Toluca).

Difensori: Hector Moreno (Real Sociedad), Layún (Siviglia), D.Reyes (Porto), Ayala (UANL), N. Araujo (Santos Laguna), Alanis (Getafe), Gallardo (UNAM), C.Salcedo (Eintracht Francoforte), Alvarez (Club América).

Centrocampisti: Guardado (Betis), Fabián (Eintracht Francoforte), Héctor Herrera (Porto), Rafael Márquez (Atlas), Molina (Monterrey), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Giovani dos Santos (LA Galaxy), E. Gutiérrez (Pachuca).

Attaccanti: Aquino (UANL), Javier Hernández (West Ham United), Carlos Vela (Los Angeles FC), Peralta (Club América), Raúl Jiménez (Benfica), J. Corona (Porto), Lozano (PSV), Damm (UANL).

Commissario tecnico: Juan Carlos Osorio.