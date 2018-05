Formazione Serbia 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct dei serbi Mladen Krstajic

Il giallorosso Kolarov, il viola Milenkovic, il laziale Milinkovic-Savic e il granata Ljajic sono i 4 “italiani che parteciperanno con la nazionale serba al Mondiale in Russia. I balcanici arrivano al Mondiale con grandissime ambizioni, forti di una squadra con tanti buoni singoli e diretta da un affamato tecnico come Mladen Krstajic. Insieme, ovviamente, al Brasile è la nazionale più quotata per il passaggio del turno ma la Costa Rica e soprattutto la Svizzera promettono battaglia. La stella della nazionale è Sergej Milinkovic-Savic che dopo una stagione con la Lazio assolutamente incredibile, è pronto a stupire anche con la sua Nazionale.

Ct Serbia: Mladen Krstajic

Nonostante il curriculum da allenatore sia piuttosto povero (due anni fa fu assistente allenatore di Muslin), Mladen Krstajic arriva in Russia con tanta voglia e fame di successi. A disposizione ha forse una delle Serbie più forti degli ultimi anni, vedremo se la sua giovane età ed esperienza potranno essere un vantaggio (o uno svantaggio) nel campionato del mondo ormai ai nastri di partenza.

Formazione Serbia 2018: i titolari ai Mondiali

SERBIA (4-2-3-1): Stojkovic; Rukavina, Ivanovic, Nastasic, Kolarov; Milivojevic, Matic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; A. Mitrovic. Commissario tecnico: Krstajic

Convocati Serbia 2018: la rosa di Krstajic

Portieri: Stojkovic (FK Partizan), Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Jovanovic (AGF Aarhus), Dmitrovic (Eibar)

Difensori: Kolarov (Roma), Rukavina (Villarreal), Rodic (Stella Rossa), Ivanovic (Zenit), Spajc (Anderlecht), Veljkovic (Werder Brema), Tosic (Guangzhou R&F), Nastasic (Schalke 04), Milenkovic (Fiorentina)

Centrocampisti: Matic (Manchester United), Milivojevic (Crystal Palace), Grujic (Cardiff), Maksimovic (Valencia), Tadic (Southampton), Zivkovic (Benfica), Gacinovic (Eintracht Francoforte), Kostic (Amburgo), Radonjic (Stella Rossa), Milinkovic-Savic (Lazio), Ljajic (Torino)

Attaccanti: Mitrovic (Fulham), Prijovic (PAOK), Jovic (Eintracht Francoforte)

Commissario tecnico: Mladen Krstajic