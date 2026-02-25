Atalanta News
Formazioni ufficiali Atalanta Borussia Dortmund, le scelte di Palladino e Kovac in vista della sfida di Champions League
Formazioni ufficiali Atalanta-Borussia Dortmund, gli schieramenti scelti da Palladino e Kovac per la partita valida per i playoff di Champions
Le formazioni ufficiali Atalanta-Borussia Dortmund , match delle 18:45 e valido per la il ritorno dei playoff di Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Palladino e Kovac:
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA BORUSSIA DORTMUND
ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1) Kobel; Anton, Can, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: Nico Kovac
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...