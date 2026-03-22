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Formazioni ufficiali Bologna Lazio: le scelte di Italiano e Sarri per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Bologna Lazio: le scelte di Italiano e Sarri per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Bologna Lazio, match valido per la 30a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte di Italiano e Sarri.
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BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda, Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric (C), Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro