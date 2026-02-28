Como News
Formazioni ufficiali Como Lecce, le scelte di Fabregas e Di Francesco per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Como Lecce: le scelte di Fabregas e Di Francesco per la partita del 27° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Como Lecce per la sfida valevole per il 27° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Fabregas e Di Francesco.
Le scelte ufficiali: le formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez J.; Douvikas
All. Fabregas
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Ndaba, Gandelman, Banda; Cheddira
All.Pisacane
