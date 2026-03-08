Fiorentina News
Formazioni ufficiali Fiorentina Parma, le scelte di Vanoli e Cuesta per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Fiorentina Parma: le scelte di Vanoli e Cuesta per la partita del 28° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Fiorentina Parma per la sfida valevole per il 28° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Vanoli e Cuesta.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Le scelte ufficiali: le formazioni
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Madragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Cremaschi; Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Ultimissime
video
Hanno Detto2 giorni ago
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...