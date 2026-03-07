Connect with us
Formazioni ufficiali Juventus Pisa: le scelte di Spalletti e Hiljemark

Formazioni ufficiali Juventus Pisa: le scelte di Luciano Spalletti e Oscar Hiljemark per il match del 28° turno di Serie A 2025/26

Tra pochi minuti scenderanno in campo Juventus e Pisa per chiudere il sabato della ventottesima giornata di Serie A. La sfida di andata si era conclusa sul punteggio di 2-0 per i bianconeri, grazie alle marcature di Kalulu e Yildiz.

La formazione di Luciano Spalletti non può permettersi passi falsi per mantenere vivo il sogno Champions League. Discorso ugualmente delicato per la compagine guidata da Hiljemark, fermamente alla ricerca di punti salvezza per schiodarsi dal penultimo posto a quota quindici.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal.

PISA (3-5-2): Nicolas, Angori, Caracciolo, Marin, Leris, Hojholt, Durosinmi, Aebischer, Coppola, Moreo, Calabresi. All. Hiljemark. A disp. Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Wendel, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Raul Albiol, Stojikovic.

