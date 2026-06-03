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Formazioni ufficiali Lussemburgo Italia, le scelte del ct Baldini per l’amichevole
Formazioni ufficiali Lussemburgo Italia: le scelte del c.t. ad interim Silvio Baldini per il match, valido per l’amichevole
Lussemburgo Italia va in scena oggi alle 20.45 allo Stade de Luxembourg, è la gara d’esordio degli Azzurri di Baldini e la prima partita della giovanissima Nazionale italiana dopo la debacle ai playoff Mondiali.
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Di seguito, le scelte ufficiali dei due CT:
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. CT: Silvio Baldini
LUSSEMBURGO (4-5-1):Moris; Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto; V. Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert; Sinani. Ct: Jeff Strasser.
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