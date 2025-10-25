Formazioni ufficiali Napoli Inter, le scelte di Conte e Chivu - Calcio News 24

Ultime Notizie
Formazioni ufficiali Napoli Inter, le scelte di Conte e Chivu
Formazioni ufficiali Napoli Inter, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto
Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Napoli Inter. Ecco gli schieramenti del match.
NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola; 6 Gilmour; 21 Politano, 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres. A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A
Real Madrid Barcellona, continuano le polemiche tra le parti! Sentite cosa ha detto Xabi Alonso
Convocati Cagliari, le scelte in vista della sfida contro il Verona