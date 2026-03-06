Formazioni ufficiali Napoli Torino: le scelte di Conte e D’Aversa

Formazioni ufficiali Napoli Torino: le scelte di Antonio Conte e Roberto D’Aversa per il match che aprirà la 28^ giornata di Serie A 2025/26

Si apre ufficialmente la 28ª giornata di Serie A con l’atteso anticipo tra Napoli e Torino nella cornice dello stadio Maradona. Sono state diramate le formazioni ufficiali che vedono novità rilevanti nelle scelte dei tecnici. Nella compagine guidata da Antonio Conte, tornano ad accomodarsi in panchina Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. Sul fronte granata, Roberto D’Aversa rinuncia inizialmente a Maripan, Che Adams e Casadei, pronti a subentrare a gara in corso. I punti in palio risultano fondamentali per le ambizioni europee di entrambe le formazioni.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Zapata, Simeone.

