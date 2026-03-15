Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Pisa News

Formazioni ufficiali Pisa Cagliari: le scelte di Hiljemark e Pisacane per il match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 minuti ago

on

By

Hiljemark Verona Pisa 1

Formazioni ufficiali Pisa Cagliari: le scelte di Hiljemark e Pisacane per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Pisa Cagliari, con le scelte di Hiljemark e Pisacane per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26


PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho

Related Topics:
Change privacy settings
×