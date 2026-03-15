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Formazioni ufficiali Pisa Cagliari: le scelte di Hiljemark e Pisacane per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Pisa Cagliari: le scelte di Hiljemark e Pisacane per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Pisa Cagliari, con le scelte di Hiljemark e Pisacane per il match di Serie A, valido per la 29ª giornata 2025/26
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho