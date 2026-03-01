Formazioni ufficiali Roma Juve: le scelte di Gasperini e Spalletti

Formazioni ufficiali Roma Juve: le scelte di Gian Piero Gasperini e di Luciano Spalletti per il match del 27° turno di Serie A 2025/26

Sono state comunicate le formazioni ufficiali dello stadio Olimpico, appuntamento cruciale di questo 2026. I due mister hanno sciolto ogni riserva tattica in vista dei prossimi novanta minuti di gioco.

La squadra di Gasperini schiera Svilar tra i pali, protetto da una linea a tre composta da Mancini, Ndicka e Rensch. A centrocampo agiscono Kone, Cristante, Celik e Wesley. In avanti troviamo invece Pisilli e Pellegrini schierati a supporto dell’attaccante Malen.

Sulla sponda bianconera, la Juventus di Spalletti risponde con Perin in porta e il prezioso rientro di Bremer dal primo minuto insieme a Kalulu e Kelly. In mediana trovano spazio Thuram, Koopmeiners, McKennie e Cambiaso. Nel reparto offensivo ci sono Conceicao e Yildiz ad agire dietro a David.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

