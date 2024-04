Formazioni ufficiali Torino-Juve, le scelte per il derby

Alle 18 andrà in scena la sfida valida per la 32esima giornata di Serie A tra Torino e Juve. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 18 andrà in scena la sfida valida per la 32esima giornata di Serie A tra Torino e Juventus. Ecco le formazioni ufficiali per il derby.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

