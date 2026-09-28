Formazioni ufficiali Turchia Italia, le scelte di Mancini

Turchia-Italia, le formazioni ufficiali: le decisioni del ct azzurro Roberto Mancini per il riscatto e le mosse di Montella

Dopo il deludente passo falso subito allo Stadio Olimpico contro il Belgio, l’Italia torna subito in campo per un appuntamento cruciale nel proprio cammino di UEFA Nations League. La Nazionale azzurra vola a Bursa per affrontare la Turchia, in una sfida d’alta tensione dove un ulteriore stop rischierebbe di compromettere la classifica del raggruppamento.

Turchia incerottata: Montella punta tutto sul talento di Arda Güler

Anche la padrona di casa è reduce da una sconfitta di misura al debutto, superata 1-0 dalla Francia con una rete decisiva di Kylian Mbappé. Il Commissario Tecnico Vincenzo Montella — ex attaccante di razza e allenatore abile nel dare un’impronta di gioco tecnica e propositiva — deve fare i conti con assenze pesanti. Gli anatolici dovranno infatti rinunciare ai loro riferimenti principali, entrambi fermi per infortunio.

Senza i due leader di centrocampo e attacco, il peso della manovra offensiva graviterà sulle spalle di Arda Güler, trequartista dal mancino cristallino in forza al Real Madrid. In difesa confermato il terzino della Roma Zeki Çelik, mentre tra i pali toccherà ad Altay Bayındır sostituire lo squalificato Çakır, espulso nella sfida contro i transalpini. In attacco scalpita anche l’esterno Kerem Aktürkoğlu per una maglia da titolare.

Mancini rivoluziona l’Italia: cambio di rotta per ritrovare i tre punti

Dall’altro lato, il ct Roberto Mancini è chiamato a dare una scossa immediata all’ambiente azzurro dopo le polemiche del post-gara con il Belgio. Con l’obbligo di conquistare i tre punti per non staccarsi dalla vetta del girone, il CT prepara diverse novità di formazione

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Turchia (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz. CT: Vincenzo Montella.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali, F. P. Esposito, Raspadori, S. Esposito. CT: Roberto Mancini.