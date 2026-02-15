Connect with us
Formazioni ufficiali Udinese Sassuolo: le scelte di Runjaic e Grosso

Published

3 ore ago

on

By

Runjaic

Formazioni ufficiali Udinese Sassuolo: le scelte di Kosta Runjaic e Fabio Grosso per il match valevole per il 25° turno di Serie A 2025/26

La domenica di Serie A si accende al Bluenergy Stadium con il lunch match delle 12:30. L’Udinese del tecnico tedesco Kosta Runjaic ospita il Sassuolo in uno scontro diretto per consolidare la posizione in classifica. I Friuliani, nonostante il recente stop di Lecce, vantano 32 punti e cercano conferme dopo le prestigiose vittorie ottenute su Verona e Roma.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sul fronte opposto, i Neroverdi guidati dall’eroe del 2006 Fabio Grosso arrivano dalla sconfitta contro la capolista Inter, ma sono pronti a sfruttare l’onda lunga dei precedenti successi su Cremonese e Pisa. Con 29 punti, gli Emiliani puntano all’aggancio diretto ai rivali odierni. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Miller, Karlstrom, Atta; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Kosta Runjaic. 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorsvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

