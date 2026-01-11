Formazioni ufficiali Verona Lazio, Sarri punta sul tridente: Cancellieri, Noslin, Isaksen. Zanetti con Giovane e Orban

Hellas Verona News
Le formazioni ufficiali di Verona Lazio, match delle 18:00 e valido per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Zanetti e Sarri:
FORMAZIONI UFFICIALI VERONA LAZIO
VERONA (3-5-2): Montipoò; nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Isaksen. Allenatore: Maurizio Sarri.
