Francia Svezia, la partita di Dembélé: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante ai sedicesimi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Francia Svezia, la gara valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Ousmane Dembélé, già a quota 4 gol e reduce dalla tripletta nella gara con la Norvegia.

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La partita di Dembélé

Dopo 4 minuti guadagna una punizione per un intervento deciso da parte di Ayari. Il primo tentativo di dialogo è per Mbappé che però viene anticipato. Al 9′ cerca un pallone in verticale per Olise lungo l’out, soluzione imprecisa. Al 12′ Dembélé punta Gudmundsson per trovare lo spazio per un cross, perde contatto con la sfera fino a trascinarsela fuori. Per sviluppare gioco l’attaccante del Psg viene più indietro e più interno, non staziona esclusivamente sulla destra. Al 18′ ancora una volta Gudmundsson lo ferma pulitissimo in tackle. Al 28′ si fa trovare sulla trequarti, prova un cross e guadagna un angolo. Al 32′ imbuca per Kounde che mette al centro dove Mbappé colpisce di prima e centra il palo. Al 34′ serve un po’ lungo Olise, costringendo comunque il portiere della Svezia Widell Zetterstrom a spazzare via di piede. Al 36′ la Francia colpisce il palo con una splendida rovesciata di Olise, sulla respinta Dembélé cerca l’incrocio dei pali, sfera di pochissimo fuori dallo specchio. Il gol del vantaggio nasce da un corner indiretto, con servizio di Dembélé a Mbappé, con il numero 10 che poi inventa uno slalom e un destro chirurgico.

SECONDO TEMPO

Primo acuto della ripresa è uno stop di petto su grande cambio di campo di Rabiot con sfera servita a Kounde per il suo puntuale inserimento. Al 58′, sul 2-0 e il pieno governo dell’incontro, si diverte a palleggiare nello stretto con Olise all’altezza del centrocampo, i tifosi fanno gli “olè” come se la qualificazione fosse cosa già fatta. Al 63′ scambio con Kounde, poi cerca un’imbucata per Olise ma la traiettoria è troppo profonda. Al 71′ avvia la ripartenza a campo aperto, palla a Mbappé per Olise che a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare. A un quarto d’ora dal termine, appena dopo la realizzazione del 3-0 della Francia, Deschamps richiama Dembélé in panchina e manda in campo Doue. Le statistiche dicono che ha toccato 52 palloni, ha registrato il 90% di precisione nei passaggi, 2 le conclusioni. Non certamente il più brillante degli attaccanti, più per merito dei compagni che per demerito suo.