Frattesi Juventus, i bianconeri insistono per avere il centrocampista romano: la posizione di Marotta e la possibilità di chiudere questa operazione

Frattesi Juventus, l’Inter è aperta alla cessione del centrocampista romano. Possibile una fumata bianca a gennaio. Le ultime

In casa Inter continua a tenere banco la questione legata al futuro di Davide Frattesi, un tema che potrebbe diventare centrale nel mercato di gennaio. Nonostante il clima disteso dopo la vittoria di Bergamo, la dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione le possibili uscite e il nome del centrocampista ex Sassuolo è tra i più discussi. Il dossier Frattesi Juventus è ormai aperto e potrebbe entrare presto nel vivo.

Frattesi, arrivato all’Inter con grandi aspettative, ha visto progressivamente ridursi il proprio spazio nelle rotazioni di Cristian Chivu. In una mediana ricca di soluzioni, il centrocampista della Nazionale è scivolato fino al ruolo di quinta o sesta alternativa, una situazione che non lo soddisfa. La sua esigenza è chiara: giocare con maggiore continuità per non perdere terreno anche in ottica azzurra. Un desiderio comprensibile, che però si scontra con la forte concorrenza interna.

La posizione dell’Inter è stata chiarita dal presidente Beppe Marotta, che ha ribadito come il club non abbia ricevuto richieste ufficiali di cessione, ma allo stesso tempo non voglia trattenere giocatori scontenti. In questo scenario si inserisce con decisione l’asse Frattesi Juventus, che da settimane anima i rumors di mercato. I bianconeri seguono il centrocampista da tempo e vedono in lui un rinforzo ideale per alzare qualità e intensità del reparto.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, apprezza particolarmente le caratteristiche di Frattesi: inserimenti senza palla, dinamismo e capacità di incidere in zona gol. Tuttavia, l’Inter non ha intenzione di agevolare una diretta concorrente e la valutazione del cartellino resta superiore ai 30 milioni di euro. Una cifra considerata elevata dalla Juventus, che sta studiando soluzioni alternative per sbloccare la trattativa Frattesi Juventus.

Tra le ipotesi sul tavolo c’è un possibile incastro finanziario che coinvolge Tarik Muharemović, giovane difensore bosniaco attualmente al Sassuolo e profilo gradito a Marotta. La Juventus detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore e potrebbe rinunciare a questa percentuale per favorire il trasferimento all’Inter, ottenendo in cambio uno sconto su Frattesi.

Questa mossa, pur non coprendo interamente la valutazione richiesta dai nerazzurri, rappresenterebbe una base concreta per avvicinare le parti. La Juventus è al lavoro per trovare la formula giusta, consapevole che la volontà del giocatore potrebbe incidere. Il tema Frattesi Juventus resta caldo e le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il futuro del centrocampista.