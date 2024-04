Frosinone, Di Francesco: «Soulé? Deve ancora migliorare...»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro il Torino

SOULE’ – «Li sbagliano tutti i rigori, anche i calciatori importanti. Sono stati tutti e tre dei calciatori con alti e bassi in stagione ma sono cresciuti. Cheddira lo abbiamo aiutato mettendolo in una posizione più decentrata per permettergli di esprimersi meglio. Soulé batte sempre bene i rigori, magari poteva fare una scelta diversa ma è l’esperienza. Lui deve assorbire meglio l’errore, questo gli riesce meno».

SALVEZZA – «Noi viviamo e loro devono vivere con questa pressione ma deve essere sana. Bisogna essere equilibrati e dare il giusto peso alle gare. Tutte le gare sono fondamentali per l’obiettivo finale».