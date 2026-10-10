Alvini: «Vittoria Napoli meritata, ma risultato troppo largo»

Napoli Frosinone, le dichiarazioni del tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini nel postpartita della sfida di Serie A contro i partenopei

Il Frosinone dopo la sosta resta a becco asciutto. La squadra di Massimiliano Alvini inciampa e trova la sconfitta contro il Napoli per 2-0 al Maradona nella sesta giornata di Serie A. Le dichiarazioni del tecnico rilasciate a Sky:

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PAROLE – «La vittoria del Napoli è sicuramente meritata, anche se forse il risultato è un po’ troppo largo. Una partita che ti lascia tanti spunti per migliorare: non siamo stati efficaci nelle scelte che abbiamo preso quando la partita era in bilico. Solitamente siamo più pungenti, oggi abbiamo fatto delle scelte che non ci appartengono. Siamo stati poco puliti in uscita e gli abbiamo concesso troppi palloni. Nel computo della partita c’è da analizzare sia le cose buone che quelle negative»

LA PARTITA – «Noi siamo stati dentro la partita, l’abbiamo fatta anche prima di prendere il rigore. Nel secondo tempo abbiamo avuto le occasioni per riaprirla, ma abbiamo fatto scelte non efficaci, potevamo fare qualcosa meglio da quel punto di vista lì. Bisogna cercare di non far scendere l’autoefficacia che dei giocatori: se davanti a una sconfitta fai un passo indietro, gli trasmetti delle insicurezze. Bisogna lavorare per limare le difficoltà, ma la strada per raggiungere la salvezza è questa: una squadra con identità che vuole giocarsela con i suoi principi.»

RIGORE – «Per me Feliciani sta facendo una stagione importante, è un arbitro che piace e che anche oggi ha fatto una buona direzione. Il rigore però è un po’ morbido, ma non commento gli episodi, non mi appartiene. Passiamo oltre, ci sono tante altre situazioni da analizzare»