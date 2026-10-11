Palestra debutta (finalmente) con il Chelsea: la sua partita

Dopo l’infortunio alla coscia, l’esterno classe 2005 esordisce a Stamford Bridge: Xabi Alonso lo aveva voluto fortemente e lo schiera su entrambe le fasce

Per Marco Palestra l’attesa è finita. Sabato 10 ottobre l’esterno italiano ha esordito con la maglia del Chelsea, entrando a venti minuti dal termine nella vittoria per 5-1 contro il Bournemouth, una partita ormai in ghiaccio: il tecnico Xabi Alonso, allenatore spagnolo ed ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid, lo ha inserito al posto di João Pedro, attaccante brasiliano autore di una doppietta.

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Una scelta voluta da Alonso

L’allenatore dei Blues non ha mai avuto dubbi sul classe 2005, ex Atalanta. In estate ha parlato personalmente con il giocatore per convincerlo ad accettare l’offerta londinese, nonostante l’accordo già raggiunto con l’Inter. Quello contro il Bournemouth era dunque un esordio atteso, rimandato solo da un problema muscolare alla coscia che lo aveva tenuto fuori fin dall’inizio della stagione: era la prima gara per lui dai primi di agosto.

Personalità e doppio ruolo

Accolto dagli applausi dello Stamford Bridge, Palestra ha mostrato subito personalità, entrando nel vivo del gioco senza timore reverenziale, pur essendo alla sua prima partita in Premier League. In pochi minuti ha ricoperto più posizioni, agendo a tutta fascia sia a destra sia a sinistra: un segnale della duttilità che lo rende interessante per il tecnico basco, che può schierarlo da terzino, da quinto o anche in un tridente offensivo.

I numeri dell’affare e le parole del tecnico

Il Chelsea ha acquistato il giocatore per un pacchetto totale di 60 milioni di euro, di cui 50 di parte fissa e 10 di bonus. Alonso lo ha definito «un profilo di altissimo potenziale», assicurando che avrà spazio nelle rotazioni durante tutta la stagione. Ha deciso di attendere il completo recupero fisico prima di lanciarlo, e ora è arrivato il suo momento: questi venti minuti, per Palestra, sono soltanto l’inizio.