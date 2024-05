Frosinone Udinese, paura per Harroui e Ehizibue: cosa è successo

Momenti di apprensione nella sfida tra Frosinone e Udinese: brutto scontro testa contro testa tra Harroui e Ehizibue

Gioco fermo per molti minuti al Benito Stirpe durante Frosinone-Udinese. Attorno alla mezzora di gioco c’è stato un brutto scontro tra Harroui e Ehizibue, che sono finiti a scontrarsi testa contro testa.

Nei minuti in cui i due sono stati fermi, problemi anche per Cerofolini. Il portiere ha indicato alla panchina un fastidio al ginocchio. A gioco ripreso però tutti e tre sono ancora in campo.