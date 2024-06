Brighton, PRIMO PASSO per la nuova stella del calcio inglese

Reduce da una Championship clamorosa, il classe 2001 è richiesto da molti club di Premier League: prevista asta milionaria

Un campionato da 20 gol e 9 assist in 46 presenza. La Championship di Crysencio Summerville è stata a dir poco incredibile nonostante non sia arrivata la promozione. Anche per questo motivo, il suo approdo in Premier League è molto probabile.

Il classe 2001 olandese è seguito dal Brighton che avrebbe già avviato i colloqui per chiudere l’accordo. Secondo Fabrizio Romano, non sarà facile per i Seagulls vista la concorrenza di Liverpool e Chelsea, ma per ora il Brighton è l’unica ad aver fatto passi avanti.