Europei, Skriniar ritrova Lukaku: «Ecco cosa mi ha SCRITTO prima della sfida in Nazionale»

Milan Skriniar ha parlato di Romelu Lukaku prima della sfida in Nazionale agli Europei tra Slovacchia e Belgio

Prima compagni, ora avversari. Milan Skriniar e Romelu Lukaku si ritrovano dopo diversi anni all’Inter in occasione di Belgio Slovacchia, valevole per la prima giornata di Euro2024. Ecco le parole del difensore slovacco in conferenza stampa.

SFIDA CON LUKAKU – «È un ottimo giocatore. È fisico, molto veloce e fa gol. In questi tre anni (all’Inter, ndr) ho potuto sperimentare quanto sia difficile giocare contro di lui. Ci siamo scritti qualche giorno fa, ci siamo scambiati qualche messaggio. Lui non vede l’ora quanto me, sarà sicuramente una bella partita. Avremo molti duelli»