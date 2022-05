Fulham Strakosha, il portiere ha trovato l’accordo per approdare in Premier League: operazione ai dettagli

Strakosha vicino al Fulham. Il portiere avrebbe trovato l’accordo con il club inglese neo promosso in Premier League.

In scadenza a giugno con la Lazio, il portiere potrebbe firmare nei prossimi giorni un quadriennale e volare in Inghilterra per la prossima stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.