Secondo alcuni per Maurizio Sarri Napoli-Crotone può essere l’ultima in azzurro: i tifosi partenopei riempiranno il San Paolo per dimostrare il loro affetto e farlo restare

Visto che gli incontri a Castel Volturno non hanno ancora dato una risposta, ecco che scende in campo l’artiglieria pesante: i tifosi. Il Napoli vuole trattenere Maurizio Sarri e lo ha tentato con la proposta del rinnovo di contratto, ma ancora il tecnico non si è espresso. Oggi per Sarri Napoli-Crotone potrebbe addirittura essere l’ultima sfida da allenatore degli azzurri, ma i tifosi faranno di tutto per farlo desistere. Il San Paolo sarà pieno ancora una volta, ma in questo caso non c’è niente in palio se non la permanenza di Sarri. L’impianto di Fuorigrotta sarà tutto esaurito, o quasi, e i tifosi manifesteranno ancora una volta il loro affetto per l’ex mister dell’Empoli, come già accaduto in passato (vedi Napoli, plebiscito per il tecnico: «Siamo tutti Sarri!» – FOTO).

I tifosi vogliono convincere Sarri ad accettare il rinnovo proposto da Aurelio De Laurentiis pochi giorni fa (per saperne di più: Napoli, che fa Sarri? De Laurentiis punta al rinnovo, il mister ci pensa – ESCLUSIVA). Difficilmente i tifosi del Napoli hanno provato più empatia per un allenatore, anche se con Benitez i rapporti erano buoni, non erano di certo così viscerali come con Sarri. Il mister azzurro ha conquistato tutti i tifosi, lo si nota dalle molte pagine di Facebook in cui viene descritto come il comandante della rivoluzione napoletana, in cui il Sarrismo è pronto a “prendersi il Palazzo“. A prescindere dai paragoni con la politica, va detto che l’entusiasmo a Napoli è alto e anche oggi col Crotone il popolo azzurro cercherà di farlo capire a Sarri. Tutto il San Paolo, ma in generale tutti i sostenitori del Napoli, vogliono che Sarri rimanga sotto il Vesuvio.