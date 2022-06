Galles, Bale in estasi: «Il risultato più grande della nostra storia»

Gareth Bale, esterno e simbolo del Galles, ha parlato dopo il successo ottenuto contro l’Ucraina che li ha mandati al Mondiale

Gareth Bale ha parlato a Sky Sports UK dopo Galles-Ucraina.

LE PAROLE – «E’ il risultato più grande nella storia del calcio gallese, siamo in assoluta estasi. Non riesco a descrivere le sensazioni che sto provando in questo momento, abbiamo lavorato duro e abbiamo realizzato il sogno. Nelle ultime settimane ho fatto il possibile, visto un fastidio alla schiena e ho dato quello che potevo dare».