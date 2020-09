Galliani: «Ibrahimovic è un leone. Boateng? Arriva lunedì»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione che sta per iniziare e di Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «L’ho sentito, mi ha risposto ironicamente, è un leone, davvero. Sono innamorato pazzo di lui, è fortissimo, e il Milan gli deve tanto: fisicamente è fortissimo, si rimetterà presto. Portarlo a Monza se andiamo in A? Magari, intanto facciamogli tanti auguri».

BOATENG – «Si, sta per arrivare, al Milan con lui ho condiviso esperienze meravigliose, anche quella dello scudetto, e voglio ringraziarlo pubblicamente perché in questa trattativa tra Fiorentina, Monza e giocatore, lui ha rinunciato a molti soldi. Io ammiro molto chi fa così, no quelli che baciano le maglie e non fanno un euro di sacrificio. Boa ha dimostrato di voler venire a Monza, non ho nemmeno dovuto convincerlo, è lui che mi ha messo nella condizione di prenderlo: lunedì faremo le visite mediche, poi contratto di un anno con automatico rinnovo in caso di Serie A».