Nuovo ritorno in società in casa Milan. Umberto Gandini è pronto a lasciare la Roma per tornare nel club rossonero

Nuovo colpo societario del Milan? Il club rossonero, dopo aver ingaggiato Leonardo, Maldini e Gazidis, stanno per chiudere un nuovo colpo a livello dirigenziale. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossonero è vicino all’intesa con Umberto Gandini. L’attuale dirigente della Roma vanta lunghi trascorsi in rossonero ed è pronto a fare ritorno a casa. Le voci sul ritor­no in rossonero del 58enne varesino si rincorrono or­mai da settimane, ma nelle ultime ore c’è stata un’acce­lerazione.

Gandini è ormai pronto a lasciare la Capitale per tornare al Milan. Il colpo Gandini non è casuale. Dopo aver ingaggiato Ivan Gazidis, membro dell’Eca, il club rossonero, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha voluto aumentare il suo peso in termini europei. L’ex dirigente milanista infatti ha avuto compiti importanti all’interno della sua vecchia esperienza a Milano: è stato il volto europeo del Milan, commentava a cal­do i sorteggi Champions, è stato l’uomo che ha avuto a che fare con Nyon centinaia di volte. Ora è pronto a risolvere il contratto con la Roma per lavorare a fianco di Gazidis: l’arrivo dei due servirà ad accrescere la credibilità del Milan agli occhi della UEFA. E’ in arrivo il prossimo round con l’Adjudi­catory Chamber ma mancano ancora le motivazioni della sentenza del Tas.