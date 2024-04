Gasperini su Atalanta Verona: «Il calendario ci sta condizionando»

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa contro il Verona. Le dichiarazioni

CALENDARIO – «Il terzo goal che ci stava poteva chiudere la partita, ma le partite si devono giocare in 90 minuti: non un tempo, ci sono anche dei momenti dove ci sono gli avversari che sono abbastanza agguerriti che stanno lottando per una salvezza importante. Il campionato italiano è anche questo: hanno grande condizione e adrenalina. Molte volte è capitato in campionato dove si prende goal in pochi minuti, la squadra ha avuto reazione, ma ci perdiamo veramente con poco. Abbiamo fatto una buona partita tutto sommato: non si può guardare solo al risultato finale. Anche quelle che sono in lotta per la salvezza stanno dando difficoltà a quelle in alto. Non è stata una partita facile neanche a Cagliari, però la squadra sta facendo il massimo con il calendario che pesa: abbiamo fatto tante trasferte, giocando tre giorni dopo, con alcuni giocatori che giocano sempre e anche questa sera abbiamo giocato tutti i 90 minuti. In Europa, ma penso tutti quanti noi, come fate a non pensare la partita di Liverpool: ho pensato anche io che con il terzo goal si potesse risparmiare qualche energia».

SCAMACCA – «Ho visto delle buone prestazioni non solo in lui, ma anche in tutti. Il primo tempo era un dominio: sta giocando con più velocità, ma non c’è mai limite al peggio o al meglio. Sono molto soddisfatto di lui, così come per De Ketelaere che ha bisogno anche un po’ di sfortuna: anche se lo voglio un po’ più solido. Poi i passi che sono stati fatti sono abbastanza evidenti».

SCALVINI – «Non verrà recuperato per la gara contro il Liverpool».