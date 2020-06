Parla Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta ha parlato della polemica a distanza con il Valencia. Le ultimissime

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, concedendo una lunga intervista. Qui l’estratto sulle dichiarazioni del tecnico bergamasco relativo alle polemiche a distanza con il Valencia, scaturite da una sua precedente dichiarazione.

«Una polemica molto offensiva. Ho rispettato i protocolli, sono stato in quarantena. Non abbiamo mai fatto tamponi, a maggio con i sierologici è venuto fuori che avevo avuto il virus. Partito da Bergamo stavo bene, poi il giorno dopo ho avuto dei problemi. Suppongo che sia accaduto in quel periodo ma non ne sono sicuro, non ho mai avuto febbre o problemi polmonari di nessun tipo. Questa è una polemica offensiva e brutta».