Gasperini a Roma, primo incontro con Ranieri: si delinano le linee guida del mercato

Gasperini a Roma: ufficialmente per il matrimonio di Scamacca, ma intanto ha incontrato Ranieri per delineare le mosse di mercato

Gian Piero Gasperini è arrivato a Roma, ufficialmente per partecipare al matrimonio di Scamacca, ma nei fatti per iniziare concretamente la sua nuova avventura alla guida dei giallorossi, in attesa dell’ufficialità. Prima di annunciare il nuovo incarico, l’allenatore dovrà risolvere la questione contrattuale con l’Atalanta, a cui è ancora legato fino al 2026. Intanto, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha già cominciato a muoversi: dopo aver preso alloggio all’Eur, è stato prelevato da un’auto del club e si è incontrato con Claudio Ranieri per un primo confronto operativo. Gasperini ha evitato la cerimonia religiosa delle nozze per non alimentare polemiche, ma ha partecipato al ricevimento, parlando anche con alcuni senatori della squadra come Pellegrini ed El Shaarawy. Con Ranieri si è discusso del ritiro estivo, previsto dal 10 luglio con una tappa a St. George’s Park in Inghilterra, e delle prime mosse tecniche e tattiche.

Sul fronte staff, Gasperini porterà con sé il fidato vice Tullio Gritti e punta a inserire anche preparatori atletici di fiducia, tra cui Mimmo Borrelli, figura chiave nel suo percorso all’Atalanta. Lo staff sarà probabilmente integrato da elementi già presenti a Trigoria, come il preparatore dei portieri Simone Farelli. In ottica rosa, si è parlato dei casi più delicati: Pellegrini, Paredes e Dovbyk non sembrano sposarsi pienamente con il sistema gasperiniano, mentre giocatori rientranti dai prestiti, come Kumbulla, saranno valutati in ritiro. Più complicata la permanenza di Hermoso, per ragioni economiche e tecniche. In difesa, tra i nomi monitorati ci sono Balerdi, Lucumì e Kossounou. In attacco si valuta il futuro di Abraham, mentre le alternative seguite sono Lucca, Krstovic, Sargent e Woltemade.