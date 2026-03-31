Gasperini Roma, alta tensione con Massara! Occhio al futuro di entrambi: cosa accadrà in estate

Gasperini Roma, alta tensione con Massara! Occhio al futuro dell’allenatore e a quello del direttore sportivo giallorosso: cosa accadrà in estate

La Roma si trova in un momento cruciale della stagione, con la squadra ancora in lizza per il quarto posto che garantirebbe l’accesso alla UEFA Champions League della prossima stagione. Il prossimo impegno in Serie A, contro la capolista Inter guidata da Cristian Chivu, è fondamentale per le ambizioni della Roma, che vuole centrare l’obiettivo stagionale e prepararsi al meglio per il mercato estivo. Tuttavia, nonostante l’importanza degli obiettivi sportivi, ci sono questioni interne da chiarire al termine della stagione.

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Come affermato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le tensioni tra Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Ricky Massara sono aumentate a causa di divergenze emerse durante il mercato di gennaio. Secondo Moretto, queste differenze hanno creato un clima di tensione tra i due, tensione che dovrà essere affrontata al termine della stagione. La risoluzione di questa situazione dipenderà anche dai risultati sportivi ottenuti dalla Roma.

Roma, Gasperini e Massara: un confronto a fine stagione

Nonostante il clima di tensione, entrambi, Gasperini e Massara, condividono l’obiettivo di arrivare al quarto posto e raggiungere i traguardi prefissati. Tuttavia, come riportato da Moretto, alla fine della stagione sarà necessario un confronto diretto per chiarire quale sarà il percorso futuro di entrambi. Il club giallorosso dovrà fare delle valutazioni importanti, in particolare la famiglia Friedkin, che sta monitorando la situazione con attenzione.

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Il destino della parte dirigenziale sportiva e tecnica della Roma dipenderà dai risultati finali e dal confronto che avverrà al termine dell’annata. Solo allora si saprà se Gasperini e Massara proseguiranno insieme con il progetto, o se la Roma opterà per altre strade. L’esito di questa stagione, quindi, non determinerà solo il futuro sportivo della squadra, ma anche quello della sua dirigenza.