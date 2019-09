Gasperini: «Se avessimo avuto qualche minuto in più…»

L’analisi del tecnico dell’Atalanta Gasperini dopo il pareggio all’ultimo respiro contro la Fiorentina

Une bella partita quella dello stadio Tardini di Parma dove un’ottima Atalanta nel finale è riuscita a rimediare al doppio svantaggio inflitto dalla Fiorentina di Montella. Queste le parole di Gasperini nella consueta conferenza stampa.

«Palomino è stato straordinario ma ha fatto un autogol nel primo tempo e poi quella palla persa che loro hanno sfruttato nel migliore dei modi. Non era facile giocare così bene contro la Fiorentina. Ci troviamo spesso in svantaggio, il fatto di rimontare tante squadre in questo modo significa che la squadra va bene. La reazione è quella di una squadra di carattere, alla fine avevamo ancora più forza, peccato non ci sia stato qualche minuto in più».