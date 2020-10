Gattuso: «Nel primo tempo eravamo sterili, Lozano lo voglio vedere più cazzuto»

Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Benevento. Queste le sue parole

Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Napoli contro il Benevento. Queste le parole del tecnico azzurro.

PETAGNA – «Eravamo sempre lunghi, palleggiavamo in maniera sterile. Sia Koulibaly che Manolas scivolavano poco, abbiamo regalato tanti palloni. Nella ripresa la palla ha iniziato a circolare in maniera veloce e li abbiamo messi in grossa difficoltà».

BAKAYOKO – «Bakayoko ha preso una botta, speriamo non sia nulla di grave ma abbiamo dei giocatori all’altezza per sostituirlo».

BRIGNOLI – «Se mi sono venuti brutti pensieri nell’ultima azione? Sembra che sono passati 20 anni, ne sono passati solo due. Ovvio che i pensieri brutti sono venuti in testa. I derby non sono mai facili, giovedì abbiamo speso tanto ma siamo venuti qua e abbiamo fatto un’ottima partita».

OSIMHEN – «Oggi non c’era profondità. In questo caso un attaccante deve venire a legare e magari si butta dietro Mertens. Gli altri conoscono Osimhen, sanno la sua velocità e come può far male. Per questo credo che dobbiamo farlo lavorare di più su determinate situazioni».

LOZANO – «A me non interessa destra o sinistra. E’ un giocatore ritrovato. Voglio vederlo più cazzuto, deve incidere. Anche oggi ha avuto 2-3 occasioni per far gol, mezzo rigore, ma deve essere più duro. Sembra sempre che sia sorpreso, deve migliorare su questo. Nel primo tempo è stato l’unico pericoloso della mia squadra. Non c’è un problema destra o sinistra, ci sono tanti impegni e tutti saranno utili»

AREA TECNICA A BENEVENTO – «E’ troppo piccola l’area tecnica. Ci vogliono 4-5 metri e 10 metri di lunghezza, questa invece era un metro per 4-5 di lunghezza. A parte questo, siamo fatti così: mi piace vivere la partita così»