Gattuso: «Classifica? Meglio che non la vediamo se no ci gira la testa»

Gattuso parla nel post partita della sfida contro il Cagliari: «Classifica? Meglio che non la vediamo se no ci gira la testa. Son tutti là, mancano 12 punti al traguardo»

Nel post gara di Lazio-Cagliari ai microfoni di DAZN ha parlato Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

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UNA PARTITA DIFFICILE «Oggi è stata una partita molto difficile, meriti al Cagliari, stavano a uomo sulla sinistra. Chi è entrato ha cambiato la partita con atteggiamenti e mentalità. Una partita importante per noi come tutte. Il Cagliari è una squadra fastidiosa che si chiude bene e riparte bene. Vorrei fare i complimenti ai miei ragazzi».

L’INGRESSO DEI SOSTITUTI «Mi rende orgoglioso chi è entrato, con veemenza con voglia e questo per un allenatore è importante. E’ giusto che chi non gioca gli bruci, i cinque cambi hanno fatto la differenza. Potevamo muoverci meglio nel primo come fatto nel secondo tempo».

LA CLASSIFICA «Son tutti là, mancano 12 punti al traguardo detto ad inizio stagione e dopo vedremo. Tutti stanno facendo fatica, le squadre sono tutte organizzate. Meglio che non la vediamo se no ci gira la testa».

LA MENTALITA’ DELLA SQUADRA «E’ una squadra che ci crede, lavora bene e sta bene insieme. Vediamo partite in cui ci danno poco campo, cominciano a capire il valore di questi giocatori, dobbiamo essere bravi una soluzione, a leggere la partita e non dare punti di riferimento. Quando abbiamo cominciato siamo usciti dalla Coppa, ma la squadra non ha mollato di un centimetro. La squadra corre senza lamentarsi, senza di questo siamo una squadra normale».

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