Pagelle Frosinone Torino, super Calò ancora in gol, si conferma Ghedjemis - VOTI

Pagelle Frosinone Torino: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per la decima giornata del campionato italiano
Il Frosinone continua a stupire e vola sul doppio vantaggio contro il Torino nella splendida cornice dello stadio Benito Stirpe. Dopo aver sbloccato il match in avvio di ripresa, i giallazzurri consolidano il primato sul rettangolo verde grazie a una prestazione fatta di grande intensità, organizzazione e cinismo sotto porta.
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FROSINONE: Palmisani 6, Tchato 6 (Amey s.v.), Calvani 6, Monterisi 6, Bracaglia 6, Masini 6 (Cichella 6), Calò 7, Ghedjemis 7, Schmid 6 (Hasa 6), Kvernadze 6 (Zerbin s.v.), Raimondo 6 (Birligea 6,5). All. Alvini 7
TORINO – Perri 5; Coco 5; Ismajli 5; Comuzzo 5; Belghali 5; Vlašić 5; Bragança 5; Gineitis 5; Aboukhlal 5; Adams 5; Simeone 5; Patterson 5,5; Cömert 5; Ilkhan 5,5; Pellegri 5; Oristanio 5,5; Kulenovic 5; Casadei 5; Fitz-Jim 5,5; Carrascosa 5.; Zapata 6; Mascardi s.v.; Siviero s.v.; Abate 5.