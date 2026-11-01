Pagelle Lazio Cagliari, Isaksen e Pinamonti bomber! - VOTI

Pagelle Lazio Cagliari: tutte le valutazioni dopo la sfida di Serie A valida per la decima giornata del campionato italiano
La Lazio prosegue la sua marcia trionfale in campionato conquistando la nona vittoria nelle prime dieci giornate e staccando l’Inter in vetta alla classifica. Tuttavia, la caldissima serata dello stadio Olimpico si trascina dietro una lunga scia di polemiche, finite al centro del dibattito mediatico per via della direzione di gara di Andrea Colombo, fischietto della sezione di Como alla sua quattordicesima designazione con i biancocelesti.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
LAZIO: Mandas 6, Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 5,5 (Diogo Leite 6), Nuno Tavares 5,5 (Pedraza 6,5), Frattesi 6 (Dele-Bashiru 6,5), Belahyane 5 (Cataldi 6), Taylor 7,5, Isaksen 7,5, Noslin 6,5, Zaccagni 6 (Pinamonti 7). All. Gattuso 7
CAGLIARI – Caprile 6; Zé Pedro 6, Deiola 6+ (89′ Kevin Carlos SV), Rodriguez 6,5, Obert 5; Adopo 6, Romano 6,5; Fadera 7 (32′ Kofler 5,5), Fazzini 6 (64′ Liteta 6), Maldini 6+ (64′ Trepy 6,5); Nzola 6,5 (46′ Mendy 6). Pisacane 6