Moviola Lazio Cagliari, gli episodi dubbi della sfida diretta da Colombo

Moviola Lazio Cagliari: gli episodi dubbi del match diretto da Colombo, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27

La Lazio ottiene la nona vittoria in dieci giornate e stacca l’Inter in vetta, ma la serata dell’Olimpico è finita al centro delle polemiche soprattutto per la direzione di Andrea Colombo, arbitro della sezione di Como, alla quattordicesima gara con i biancocelesti. La moviola, nella lettura più critica, evidenzia una gestione disciplinare incoerente nel primo tempo; va detto, però, che altre valutazioni, come quella di Virgilio Sport, hanno premiato la prova con un 6 pieno e giudicato corretta la decisione finale sull’espulsione.

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Il primo tempo

Si comincia con una situazione insolita: al 1′ Colombo allontana Rodríguez, difensore del Cagliari, prima di una punizione, costringendolo a coprire con del nastro il calzettone destro. Al 4′ arriva il primo episodio contestato: duro intervento di Deiola, capitano dei sardi, su Noslin, attaccante olandese, con vantaggio concesso ma nessun cartellino a fine azione. Stessa sorte al 13′ e al 35′ per Obert, terzino sinistro del Cagliari, che stende due volte Isaksen, esterno danese, in ripartenza: solo fallo, senza ammonizione.

Tra le decisioni regolari, il vantaggio di M’Bala Nzola al 21′: errore di Belahyane, centrocampista della Lazio, e tocco vincente dell’attaccante angolano. Regolare anche il pari di Isaksen al 37′, dopo l’uno-due Noslin-Taylor.

Il secondo tempo

Il primo giallo arriva solo al 59′ per Fazzini, centrocampista del Cagliari, dopo un fallo sempre su Isaksen. Al 63′ resta senza conseguenze la caduta in area di Dele-Bashiru, mentre al 66′ viene ammonito Rodríguez e al 70′ non c’è nulla sulla caduta di Trepy nell’area biancoceleste. Al 76′ Obert viene finalmente sanzionato con un giallo per l’ennesimo fallo su Isaksen.

Il finale, tra proteste e rosso

All’83′ Pinamonti segna di testa il 2-1 su assist di Pedraza, ma il Cagliari protesta perché a inizio azione Deiola era stato colpito in pieno volto da una pallonata di Dele-Bashiru: Colombo ha lasciato proseguire e il VAR non può intervenire in questi casi. Andrea Pinamonti viene poi ammonito per essersi tolto la maglia. Al 90’+1 Obert stende ancora Isaksen e lascia i sardi in dieci, con seconda ammonizione. Nei minuti finali, infine, viene ignorato un evidente calcio d’angolo per la Lazio.