Moviola Frosinone Torino, ecco gli episodi dubbi del match

Moviola Frosinone Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Mucera, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27

Nel 2-0 con cui il Frosinone ha battuto il Torino allo Stirpe, nella decima giornata di Serie A, l’attenzione della moviola si concentra soprattutto sul primo tempo, in cui la tensione in campo ha prodotto tre ammonizioni. La partita è stata diretta da Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, valutato 6 dalla stampa, senza grandi controversie o interventi del VAR.

La squadra arbitrale

Con Mucera hanno lavorato gli assistenti Di Gioia e Fontemurato, mentre Mariani era il quarto ufficiale. In sala VAR Davide Ghersini, supportato dall’AVAR Volpi. Per Mucera era soltanto la seconda gara della stagione in Serie A.

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27′: l’intervento di Aboukhlal su Raimondo

L’episodio centrale arriva al 27′. Zakaria Aboukhlal, esterno marocchino del Torino, arriva in ritardo sulla caviglia sinistra di Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, provocandone la torsione. Per Mucera è giallo, decisione condivisa da molti ma giudicata fin troppo benevola da chi ha letto l’entrata come un intervento da sanzionare con maggiore severità. L’infortunio, poi, costerà la sostituzione dello stesso Raimondo al 30′.

Gli altri cartellini

Il clima resta teso: al 33′ viene ammonito Gvidas Gineitis, centrocampista lituano del Torino, per un brutto fallo su Masini. Alla ripresa il copione si inverte: al 62′ è proprio Masini a vedere il giallo per un intervento in ritardo sul pari ruolo granata Emirhan Ilkhan, e al 66′ tocca a Saul Coco, difensore del Torino, per un fallo con vantaggio già concesso.

Gol regolari, proteste nel finale

Regolare il vantaggio di Ghedjemis al 48′, dopo l’assist di Kvernadze. Più accese le proteste granata nei minuti di recupero: secondo alcuni siti vicini al Toro, prima del 2-0 di Giacomo Calò al 93′ sarebbe stato ignorato un fallo su Bragança, ma l’azione è proseguita senza alcuna segnalazione dalla sala VAR. Il tiro del centrocampista da fuori area ha chiuso i conti, mentre il recupero concesso era stato di 2′ nel primo tempo e di 4′ nel secondo.