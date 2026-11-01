Udinese, Runjaić è ai titoli di coda: contatti avviati con Zanetti

Dopo il 2-5 contro la Roma e il penultimo posto con 5 punti, Gino Pozzo e il tecnico tedesco si confrontano: D’Aversa è l’alternativa

Il destino di Kosta Runjaić sulla panchina dell’Udinese sembra ormai segnato. Il club friulano ha avviato i contatti con Paolo Zanetti, allenatore veneto già a Empoli, Venezia e Verona, e proprio in queste ore è previsto un confronto tra il tecnico tedesco e Gino Pozzo, presidente del club, per prendere una decisione definitiva. Nelle ultime ore ha preso parte alle valutazioni anche il dirigente Gianluca Nani.

Il crollo contro la Roma

A far precipitare la situazione è stata la sconfitta casalinga per 2-5 contro la Roma di Gian Piero Gasperini, a Udine nel sabato di Halloween: dopo 37 minuti i giallorossi erano già sul 4-0, con i gol di Cristante, Mora, Malen e Ndicka, e il finale ha visto andare a segno anche Zaniolo e Palma per i friulani e Ghilardi per gli ospiti. Lo stesso Runjaić ha ammesso di aver assistito a una “prestazione orrenda” con “fischi meritati”.

Una classifica pesantissima

I numeri sono impietosi: dopo dieci giornate l’Udinese è diciannovesima con soli 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e sette sconfitte, con 11 gol segnati e 23 subiti. È la settima sconfitta nelle ultime otto di campionato, con una difesa che concede reti con troppa facilità e un centrocampo senza filtro.

I possibili sostituti

Oltre a Zanetti, già nelle idee del club, resta in corsa Roberto D’Aversa, tecnico reduce dall’ultima stagione al Torino, chiusa al dodicesimo posto. La società non vorrebbe attendere la sosta di metà novembre, anche in vista della sfida contro il Venezia, ultimo in classifica, che si profila come uno snodo fondamentale della stagione.

I tempi della decisione

Dopo i numerosi contatti delle ultime ore, il quadro sembra chiaro: il club bianconero sembra orientato al cambio, con la scelta del sostituto ormai questione di giorni.