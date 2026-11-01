Pagelle Lecce Genoa: Messias in grande spolvero, Maleh unico sussulto di un Lecce spento – I VOTI

Pagelle Lecce Genoa: i nostri voti ai protagonisti in campo al Via del Mare nel match del 10° turno di Serie A terminato col successo per i rossoblù
Pagelle Lecce Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27.
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GENOA: Bijlow 7; Marcandalli 5, Ostigard 7, Vasquez 6; Ellertsson 6, Frendrup 7, Traoré 5,5 (Sow s.v.), El Shaarawy 7 (Vitinha 5,5); Wiafe 6 (Ehizibue 6), Messias 8 (Meichtry s.v.); Osmajic 7,5.
LECCE: Falcone 5,5; Veiga 5,5, Tiago Gabriel 5,5, Siebert 5, Gallo 6; Gorter 5 (56′ Kaba 5), Ngom 6, Maleh 6,5 (75′ Gandelman 6); N’Dri 5 (75′ Dembelé 5), Stulic 6 (75′ Esteban 5), Monteiro 5 (60′ Fatah 6)