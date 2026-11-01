Moviola Lecce Genoa, Marchetti e VAR protagonisti! Gol annullato a Stulic e rete convalidata dalla Goal Line Technology: tutti gli episodi

Moviola Lecce Genoa, tutte le decisioni arbitrali della decima giornata di Serie A 2026/2027: Matteo Marchetti dirige la sfida del Via del Mare
La sfida tra Lecce e Genoa, valida per la decima giornata di Serie A 2026/2027, si conclude con la vittoria dei rossoblù per 2-1. Una partita ricca di episodi arbitrali, con il direttore di gara Matteo Marchetti chiamato a valutare diverse situazioni decisive.
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Il successo della formazione ligure porta le firme di Milutin Osmajic e Junior Messias, mentre per i salentini va a segno Youssef Maleh. A far discutere è soprattutto il gol del possibile pareggio realizzato da Nikola Stulic, successivamente annullato dopo l’intervento del VAR.
Moviola Lecce Genoa, Osmajic sblocca la partita all’11’: rete regolare
Il primo episodio arriva all’11′, quando il Genoa trova il vantaggio grazie a Osmajic.
L’azione nasce da un cross di Messias, che serve il compagno libero all’interno dell’area di rigore. L’attaccante rossoblù supera Wladimiro Falcone senza difficoltà.
Marchetti convalida il gol, senza ravvisare alcuna irregolarità nell’azione.
Moviola Lecce Genoa, Messias raddoppia: decisiva la Goal Line Technology
Al 29′ arriva il secondo gol degli ospiti, accompagnato da un intervento della tecnologia.
Al termine di una ripartenza, Messias riceve un passaggio filtrante e supera Falcone prima di concludere verso la porta.
Tiago Gabriel tenta il salvataggio sulla linea, ma la Goal Line Technology rileva che il pallone ha già oltrepassato completamente la linea di porta.
Il raddoppio del Genoa viene quindi regolarmente convalidato.
Moviola Lecce Genoa, Maleh accorcia su punizione: nessuna irregolarità
Al 40′ il Lecce riesce a riaprire l’incontro grazie a un calcio di punizione dal limite dell’area.
Maleh calcia verso la porta, trovando una deviazione della barriera che modifica la traiettoria del pallone e sorprende il portiere rossoblù.
Anche in questa circostanza la rete viene convalidata senza contestazioni arbitrali.
Moviola Lecce Genoa, gol annullato a Stulic: il VAR cancella il pareggio
L’episodio più controverso arriva nel secondo minuto di recupero del primo tempo.
Il Lecce trova il momentaneo 2-2 con Stulic, ma l’esultanza dei padroni di casa viene interrotta dall’intervento del VAR.
Il controllo evidenzia infatti un tocco di braccio dell’attaccante serbo nell’azione della rete.
Dopo la revisione, Marchetti annulla il gol, lasciando il Genoa avanti nel punteggio.
Una decisione determinante per l’andamento dell’incontro, che termina 1-2 per i rossoblù, mentre il Lecce incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato.