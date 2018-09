Ultimatum del Milan a Ivan Gazidis. Il club rossonero vuole chiudere in tempi stretti con l’ad dell’Arsenal

La rivoluzione societaria del Milan prosegue senza sosta. Il club rossonero ha riportato alla base Leonardo e Maldini, può riportare in società anche un altro grande ex milanista come Ricardo Kakà ma può chiudere un altro colpo importante, ingaggiando Ivan Gazidis, l’uomo che ha risollevato le sorti finanziarie dell’Arsenal. E’ il dirigente sudafricano il prescelto per prendere il posto di Marco Fassone. L’attuale ad dei Gunners può arrivare in Italia e può essere affiancato da Gandini, ora alla Roma (anche per lui si tratterebbe di un gradito ritorno in rossonero).

Secondo Il Corriere dello Sport, il Milan ha già presentato un’offerta da 4 milioni di euro netti a stagione a Gazidis. Gordon Singer è in pressing sul dirigente e sta insistendo affinché possa lasciare l’Arsenal per firmare con il Milan. C’è voglia di chiudere in fretta l’accordo: il Milan vuole trovare l’intesa prima della nuova partita con l’adjudicatory chamber della Uefa per la questione legata al Fair Play Finanziario. Gandini rimane alla finestra: il piano rossonero prevede un doppio amministratore delegato ma se l’affare con l’attuale dirigente dell’Arsenal dovesse saltare, il Milan potrebbe puntare sul solo Gandini.