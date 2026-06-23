Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, ora è ufficiale: il comunicato e tutti i dettagli

Gennaro Gattuso nuovo allenatore della Lazio, è stata ufficializzata la sua nomina attraverso questo comunicato. I dettagli

Ora non ci sono più dubbi: la Lazio ha scelto la sua nuova guida tecnica per aprire un ciclo inedito. Con una nota ufficiale apparsa sui canali ufficiali, la società capitolina ha annunciato l’ingaggio di Gennaro Gattuso per la panchina biancoceleste. Finisce così una lunga fase di speculazioni e casting di mercato, che ha visto il presidente Claudio Lotito valutare attentamente diversi profili prima di affondare il colpo decisivo su un allenatore di forte carisma e comprovato temperamento.

Ecco il comunicato stampa integrale diffuso attraverso i portali societari della compagine romana:

“La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso.

La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club.”

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Il profilo di Gattuso: esperienza e leadership per Formello

L’ingaggio dell’ex centrocampista campione del mondo rappresenta una decisione strategica che va ben oltre la semplice pianificazione della lavagna tattica. La dirigenza della Lazio si affida a un manager abituato a gestire pressioni elevate e piazze storicamente esigenti, avendo già guidato in passato formazioni del calibro di Milan e Napoli, oltre alla prestigiosa parentesi nel ruolo di commissario tecnico.

La sua fama di leader carismatico lo precede: il mister è considerato l’uomo ideale per ricostruire la mentalità vincente all’interno dello spogliatoio e dare un’anima definita a un gruppo chiamato a riscattarsi dopo una stagione complessa.

Le prossime tappe: calciomercato e rivoluzione tattica

Con l’arrivo del nuovo allenatore, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulle imminenti strategie di calciomercato. Il tecnico incontrerà a brevissimo i vertici societari per definire le linee guida della campagna acquisti e cessioni, individuando gli elementi funzionali alla sua idea di calcio.

Dal punto di vista del campo, l’allenatore intende proporre una manovra verticale, aggressiva e compatta, basata principalmente sul modulo 4-2-3-1 o su un dinamico 4-3-3. La dirigenza dovrà quindi muoversi tempestivamente per garantire innesti di gamba e qualità, specialmente sulle corsie esterne offensive e nella cerniera di centrocampo.

La grande sfida del neo-tecnico sarà anche quella di ricompattare l’intero ambiente circostante e ritrovare una forte sinergia con la tifoseria, un fattore che si preannuncia fondamentale per spingere la squadra verso il posizionamento europeo e il raggiungimento di tutti i traguardi prefissati nel prossimo campionato di Serie A.